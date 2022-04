Internacional anuncia Paulo Autuori como diretor técnico

A direção do Internacional anunciou nesta sexta-feira (01) a contratação do ex-treinador Paulo Autuori para a função de diretor técnico, cargo criado pelo presidente Alessandro Barcellos mas que até então, nos 14 meses de gestão, não havia sido preenchido por ninguém.

Esta será a segunda passagem de Paulo Autuori no Colorado. Em 1999 Autuori foi treinador do clube, mas não resistiu a eliminação na Copa do Brasil após ser goleado pelo Juventude, por 4 x 0, dentro do Estádio Beira-Rio.

Autuori estava no Goiás desde fevereiro deste ano, mas acabou pedindo demissão após conhecer o projeto do Inter sobre gestão. Como gestor, Paulo Autuori também trabalhou no Santos e Athlético-PR

Paulo Autuori coordenará as áreas relacionadas a comissão técnica, grupo de jogadores, área de saúde, performance e análise de desempenho, além de interagir com os profissionais das categorias de base.