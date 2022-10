Inter vê Edenílson e Taison como moedas de troca para um mercado sem gastos

Clube gastou mais de R$ 50 milhões em contratações no último mercado da bola. Ideia é ter ações mais econômicas na próxima janela

O Internacional não terá um mercado de muitos gastos em 2023. O presidente Alessandro Barcellos, o diretor de futebol William Thomas e o técnico Mano Menezes estão alinhados sobre as movimentações na próxima janela de transferências. Dentre as ações, estão as iminentes saídas de Edenílson e Taison, vistos como moedas de troca, como soube a GOAL.

O volante de 32 anos tem contrato no Beira-Rio até dezembro de 2024 e já pediu para deixar o clube na próxima janela de transferências. A diretoria está disposta a liberá-lo, mas quer negociar a troca por um atleta que seja útil no elenco comandado por Mano Menezes.

A situação de Taison é mais tranquilo. Com contrato até junho de 2023, o atacante de 34 anos já foi procurado para tratar possível saída no mercado da bola. O atleta recebeu uma sondagem para atuar no exterior, mas ainda não respondeu ao interessado.

Ambos serão tratados como moedas de troca pelo departamento de futebol em eventuais movimentações no mercado da bola. Ainda não há nada adiantado para que eles deixem o clube.

Em crise financeira — houve até atraso salarial na atual temporada —, o Internacional planeja uma postura comedida no mercado da bola. A diretoria não quer gastar como em janelas anteriores — o clube desembolsou mais de R$ 50 milhões para contratar Wanderson, Paulo Victor, Fabricio Bustos, Pedro Henrique, David, Alan Patrick e Carlos Palacios nos mercados de 2023.

A cúpula planeja reforços em três posições ao menos, mas pretende buscá-los sem gastos. O desejo é contratar goleiro, volante e atacante para a próxima temporada. Os nomes são tratados nos bastidores entre o técnico Mano Menezes e a diretoria de futebol.