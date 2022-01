Inter quer manter Yuri Alberto até junho e permanecer com 10% do vínculo do atacante

A venda do centroavante colorado Yuri Alberto para o Zenit, da Rússia, está praticamente sacramentada, faltando apenas alguns ajustes em relação ao percentual que o Internacional deseja manter para uma futura negociação.

O clube russo ofereceu 20 milhões de euros, valores que poderão aumentar se o jogador atingir metas de produtividade que estão sendo definidas entre as partes. O colorado também deseja a permanência de Yuri Alberto até o mês de junho, quando abre a segunda janela de transferência para o exterior.



O Zenit ainda não definiu se vai aceitar manter Yuri Alberto até o final do primeiro semestre atuando pelo Inter. A ideia inicial dos russos é de levar imediatamente o centroavante para o leste europeu para que ele possa já ir se adaptando ao novo clube.



A direção colorada também negocia para permanecer com 10% do vínculo econômico para uma futura venda. Esta fatia poderá vir da parte que pertence ao próprio Yuri Alberto. Esta negociação também passa pelo aval do empresário André Cury, que representa o jogador.



O Inter deve repassar cinco milhões de euros do valor que irá receber na negociação para André Cury. Esta quantia será para quitar uma antiga dívida, de aproximadamente 25 milhões de reais, entre o clube e o empresário.

O Inter ainda terá que negociar com o Santos o pagamento de 10% do valor da venda. Este percentual pode gerar aproximadamente dois milhões de euros para o time da Vila Belmiro.



Porém, o Santos tem uma dívida que gira em torno de cinco milhões de reais com o colorado, ainda em relação à ida do atacante Eduardo Sasha para o clube paulista. Este valor será abatido do percentual que o Santos irá receber.



Enquanto não define o futuro, o centroavante Yuri Alberto está relacionado para o jogo contra o Juventude, na abertura do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira. A partida pode ser a última, ou uma das últimas, de Yuri com a camisa colorada.