Inter pretende pagar multa rescisória para tirar Vitor Roque do Cruzeiro

O Internacional negocia a contratação do atacante Vitor Roque, do Cruzeiro. O clube discute salário e tempo de contrato com o atleta de 17 anos, conforme apurado pela GOAL.

A negociação está avançada e deve ter um desfecho nos próximos dias. Como os gaúchos pretendem pagar o valor da multa rescisória, não é preciso abrir tratativas com os mineiros pela busca do jovem.

Vitor Roque aprova a sua transferência para o futebol gaúcho, conforme apurado pela reportagem, e está empolgado com a possível mudança para o Beira-Rio na janela de transferências.

O valor da multa rescisória do jogador para o futebol brasileiro é de R$ 24 milhões, segundo revelado pelo Superesportes. O Colorado já busca recursos para pagar o investimento pela jovem promessa.

A multa de Vitor Roque para o futebol estrangeiro está avaliada em 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão na cotação atual). Entretanto, para o futebol nacional, o montante é bem inferior.

O atleta de 17 anos tem contrato com o Cruzeiro até 31 de maio de 2024. Ele é tratado como uma das grandes promessas do clube. Recentemente, os mineiros receberam uma proposta para vendê-lo, mas descartaram a sua saída. O clube também é do futebol brasileiro, mas não foi revelado.

Promovido ao profissional por Vanderlei Luxemburgo em 2021, Vitor Roque se consolidou no Cruzeiro nesta temporada, com seis gols e uma assistência em 11 jogos disputados.