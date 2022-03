Quem é Vitor Roque, joia do Cruzeiro com multa bilionária?

A situação do Cruzeiro não tem sido das mais fáceis nos últimos anos, no entanto, uma esperança pode estar surgindo a partir de um garoto de apenas 17 anos de idade. Vitor Roque, nascido em fevereiro de 2005, já conquistou a torcida da Raposa e começa a traçar um caminho promissor no futebol, que já rendeu elogios de seu treinador e a atenção da imprensa estrangeira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Joia do Cruzeiro, porém surgido na base do América-MG, Vitor Roque se destacou na equipe de Ronaldo nas últimas semanas, quando marcou cinco gols, tendo apenas cinco jogos em sua conta - sendo apenas dois como titular. O primeiro gol, aliás, veio quando ele ainda tinha 16 anos, mesma idade do primeiro tento de Fenômeno, atual gestor da Raposa, pelo clube mineiro.

TÁ EM CHOQUE? TÁ EM CHOQUE? MAIS UM GOL DO VÍTOR ROQUE!!!!! 🎶💙🔥 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 6, 2022

Não só isso, mas a boa perspectiva de Roque para o futuro, tem chamado atenção não só no Brasil, mas também no futebol do exterior. O jornal espanhol AS, que chamou o garoto de "grande jóia de Ronaldo no Cruzeiro", destacou algumas características do camisa 39 da Raposa. "Vitor Roque é o último grande nome da fábrica de talentos do Brasil. O atacante, que costuma atuar pelas laterais, se destaca pelo bom uso das duas pernas, o tornando um finalizador imprevisível. Dessa forma, ele pode enfrentar e dibrar em qualquer direção e ser um grande ameaça para os defensores".

Já prevendo o sucesso que sua joia poderia fazer no mundo do futebol, o Cruzeiro, na hora de assinar o primeiro contrato profissional com o atacante, em maio de 2021, colocou uma multa de € 300 milhões para negociar o garoto, o equivalente a quase R$ 1,6 bilhões. Assim, levando em conta o processo de contratação do jogador, que pertencia ao América-MG, a Raposa deve ter um grande lucro com o atacante, pelo qual pagou R$ 1,5 milhões - além de R$ 900 mil pagos ao pai do jogador e outros R$ 500 mil ao agente.

Aos 14 anos, Vitor Roque trocou o Coelhão pelo Cruzeiro, em uma transação um tanto conturbada. Antes de entrar em contato com o rival mineiro, a Raposa simulou uma peneira para contratar o atacante, de forma a não correr o risco de ser acusado de aliciamento ao jogador que, pela idade, ainda não podia ter um vínculo profissional. Depois, o clube acabou pagando por 35% dos direitos da joia, com intermediação do agente André Cury.

Mais artigos abaixo

No entanto, o valor pago a Cury foi através de uma empresa, a Link Assessoria Esportiva e Propaganda LTDA. Essa operação, porém, não é permitida pela Fifa.

E se nos bastidores a história é complicada, dentro de campo parece simples. O garoto é uma grande esperança para o time do técnico Paulo Pezzolano, que rasgou elogios e expectativas ao garoto que recém completou 17 anos. "Vitor Roque é um menino, tem que seguir melhorando. Tem potencial físico impressionante. Mas vejo um jogador preparado, com grande futuro. Acho que tem um futuro top. Mas tem que seguir com os pés no chão, vejo ele como um menino humilde, que quer melhorar. Isso vai fazer bem. Além do gol, que faça ou não, quero que ele melhore como jogador e pessoa. Isso é o mais importante.