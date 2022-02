Inter oficializa contratação de Fabrício Bustos; veja detalhes do acerto

O Internacional oficializou a contratação do lateral direito Fabrício Bustos, de 25 anos, que estava no Independiente-ARG. Bustos assinou contrato por três temporadas com o colorado, com a possibilidade de prorrogar por mais um ano de maneira automática.

O lateral vinha treinando em separado no Independiente-ARG e estava aguardando receber valores pendentes que o clube argentino tinha com ele antes de viajar para o Brasil.

Bustos deve chegar nesta terça-feira em Porto Alegre e deve ficar à disposição do técnico Alexander Medina na próxima semana, antes do clássico GreNal, do dia 26 de fevereiro.

Com a carência de laterais no elenco, Fabrício Bustos já deve iniciar como titular na posição. Ultimamente o treinador Alexander Medina estava improvisando Gabriel Mercado e Bruno Mendez na posição.