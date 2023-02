Inter negocia com Leverkusen e tenta antecipar chegada de Charles Aránguiz

Colorado tem acordo verbal para assinar pré-contrato com o volante até julho de 2025. Clube tenta antecipar a chegada do chileno ao Beira-Rio

Depois de chegar a um acordo verbal com Charles Aránguiz, que vai assinar até julho de 2025, o Internacional ainda negocia com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, para antecipar a chegada do volante ao Beira-Rio. Ele tem compromisso até 30 de junho de 2023 na BayArena.

A proposta feita pelo Inter foi a que mais agradou ao meio-campista, que também tinha uma oferta do Santos no mercado da bola. A possibilidade de volta ao Beira-Rio influenciou na escolha do jogador.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, viajou à Alemanha nesse sábado (11), com o intuito de solucionar a situação. O desejo do clube é ter Charles Aránguiz desde já no elenco comandado por Mano Menezes.

O chileno também gostaria de retornar ao Beira-Rio o mais rápido possível. Ele não gostaria de acertar a volta à América do Sul somente ao fim do contrato com o Bayer Leverkusen. A negociação deve ter um desfecho nos próximos dias.

Aránguiz fez 15 partidas pelo Bayer Leverkusen em 2022/2023, com 750 minutos em campo. No período, o meio-campista fez dois gols e não deu assistências.