Internacional x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Colorado entra em campo neste domingo (9) defendendo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Goiás na manhã deste domingo (9), no Beira-Rio, às 11h (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na vice-liderança com 54 pontos, o Inter conta com a força que tem em casa para vencer mais uma no campeonato. Isso porque o Colorado não sofre gols em seu estádio há três meses. Gabriel Mercado, lesionado, é o único desfalque do time gaúcho.

Do outro lado, o Goiás não vence há cinco partidas e acabou descendo para a 13ª posição, com 38 pontos. Marquinhos Gabriel e Sávio, com dores musculares, são dúvidas para o técnico Jair Ventura. Desta forma, existe a possibilidade de Hugo e Luan Dias iniciarem entre os titulares.

"Realmente derrapamos nos últimos jogos em casa. Derrota para Botafogo e Fortaleza. Mas nossa equipe tem conseguido ter uma regularidade. Temos conseguido nos manter fora do Z-4 e esperamos cumprir nossos objetivos. O principal é se manter na Série A. Mas vejo que podemos e devemos dar uma resposta rápido", disse Pedro Raul.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller (Daniel); Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Liziero, Johnny, De Pena (Alan Patrick), Maurício e Pedro Henrique; Alemão.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Auremir, Diego e Luan Dias; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado, lesionado, é baixa no Colorado.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Goiás nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,45 na vitória do Colorado, $ 4,60 no empate e $ 7,50 caso o Esmeraldino vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,30 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,40 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 2,15 caso positivo, e $ 1,65 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Beira-Rio, Porto Alegre - RS

• Arbitragem: Edina Alves Batista (árbitro), Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli (assistentes), Jonathan Bekenstein Pinheiro (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)