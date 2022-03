Inter encaminha contratação de Paulo Autuori para coordenador técnico

Após eliminação no Campeonato Gaúcho, o presidente colorado Alessandro Barcellos iniciou a quinta-feira encaminhando a nova formatação do departamento de futebol colorado.

A contratação de um coordenador técnico, promessa de campanha que até o momento não havia sido comprida, está próxima de ser concretizada. O nome para exercer o cargo é de Paulo Autuori, 65 anos, ex-treinador e que já há algum tempo exerce a função de coordenador técnico. Como treinador Paulo Autuori trabalhou no Internacional em 1999 e no Grêmio em 2009. Também teve passagens por Botafogo, São Paulo e Cruzeiro, entre outros times.

Autuori estava no Goiás desde o dia 24 de fevereiro, após ter saído do Athletico-PR. Paulo Autuori já acertou o seu desligamento do time esmeraldino e é aguardado na próxima semana em Porto Alegre para iniciar os trabalhos no colorado.

A direção colorada agora tenta a contratação de um executivo de futebol. O nome de Jorge Andrade, executivo do Sport Recife, volta a ganhar força. Andrade já trabalhou no colorado e esteve também no Santos, onde foi indicado por Paulo Autuori, para ser gerente de futebol das categorias de base, em 2019.

Agora a dupla Autuori e Jorge Andrade poderão voltar a trabalhar juntos, desta vez no Internacional.