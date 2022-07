Inter e Mano Menezes discutem planejamento 2023 e preparam renovação

Treinador chegou a um consenso sobre as ideias para a próxima temporada no Beira-Rio. Ideia é investir nas divisões de base

O Internacional se reuniu com o técnico Mano Menezes há alguns dias a fim de discutir questões referentes ao planejamento da próxima temporada. O diretor de futebol William Thomas alinhou estratégias com o treinador, como soube a GOAL por meio de uma fonte ligada ao clube gaúcho.

No bate-papo, discutiram a redução do valor gasto mensalmente no Beira-Rio, a nova filosofia de aposta em jogadores jovens e algumas mudanças no tratamento feito em jogadores e na preparação física. As ideias apresentadas pela diretoria do Inter agradaram ao comandante, que deu aval para os novos moldes de trabalho no clube, como apurou a GOAL.

Em meio às conversas com Mano Menezes, uma das ideias é a redução da folha salarial anual. O Colorado cortou R$ 16 milhões em seis meses restantes de 2022, como adiantado pela reportagem. A diretoria acertou as liberações de alguns jogadores: o zagueiro Bruno Méndez, o lateral esquerdo Moisés, os volantes Rodrigo Dourado e Bruno Gomes e os atacantes Marcos Guilherme e Wesley.

Não foi feito nem um tipo de abordagem para discutir questões salariais ou de tempo de contrato. O executivo de futebol preferiu alinhar as expectativas para 2023 para depois apresentar uma oferta formal ao treinador, que tem a intenção de permanecer no Beira-Rio em 2023.

Com as ideias alinhadas, o Internacional fará uma proposta para a prorrogação do vínculo de Mano Menezes em uma reunião nos próximos dias — ainda não há data para o encontro presencial. No entanto, as partes estão otimistas quanto a um acordo nos bastidores.

O treinador gaúcho tem contrato no Beira-Rio até dezembro de 2022. Desde que chegou, além de auxiliar na redução de gastos e nas vendas de jogadores — duas negociações renderam 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação atual) ao Internacional. Rodrigo Dourado foi vendido ao Atlético San Luis, do México, por 500 mil euros, enquanto o empréstimo de Moisés ao CSKA Moscou, da Rússia, rendeu 2 milhões de euros aos gaúchos.