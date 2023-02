Inter de Milão x Milan o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (5), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico na Velha Bota! Inter de Milão e Milan se enfrentam neste domingo (5), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Star+, na internet.

Vice-líder com 40 pontos, a Inter de Milão entra em campo querendo defender a sua posição na tabela. Os Nerazzurri vêm de vitória na rodada passada. As baixas no time azul e preto são Brozovic e Handanovic, lesionados.

Do outro lado, o Milan não vence há quatro partidas e chega pressionado para o clássico. Em quinto lugar com 38 pontos, os Rossoneri sabem que precisam ganhar para tentar entra no G-4.

Prováveis escalações

Escalação do provável Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Dzeko.

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

Desfalques

Inter de Milão

Marcelo Brozovic e Samir Handanovic estão lesionados.

Milan

Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Serginho Dest, Fikayo Tomori, Ignacio Bennacer e Alessandro Florenzi seguem de fora da equipe.

Quando é?