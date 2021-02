Quais times garantiram vaga na Copa Sul-Americana 2021 pelo Brasileirão?

Todas as equipes brasileiras classificadas para a competição continental entram na fase de grupos

Com o término do Campeonato Brasileiro de 2020, ficaram definidos também os classificados para a próxima edição da Copa Sul-Americana. Uma equipe brasileira não vence este torneio desde 2018, quando o Athletico-PR se sagrou campeão. O time da Arena da Baixada é um dos classificados para a edição de 2021.

Como Palmeiras (campeão da Libertadores e finalista da Copa do Brasil) e Grêmio (finalista da Copa do Brasil) estão dentro do chamado G-8, as vagas para a Sul-Americana ficaram entre o 9º e 14º colocados no Brasileirão.

Quem se classificou para a Copa Sul-Americana 2021?

Os brasileiros na competição continental serão: Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Todos estão garantidos na fase de grupos da competição. Será a primeira vez que o novo formato será implementado.

Dos classificados, apenas o Athletico-PR já foi campeão do torneio. Outras três equipes brasileiras já venceram: Internacional, em 2008, São Paulo, em 2012 (ambos disputam a Libertadores em 2021), e Chapecoense, em 2016.

Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty

O Atlético-GO participa da Sul-Americana pela segunda vez na história. A primeira foi em 2012, quando o time eliminou o Figueirense na primeira fase e logo depois caiu para a Universidad Católica, do Chile, quando a competição ainda tinha um outro formato.

O Bahia volta à competição após fazer uma boa participação em 2020. O time chegou até às quartas de final e caiu apenas para o Defensa y Justicia, da Argentina, que depois acabou se consagrando campeão.

Com a mudança do formato da competição, o Ceará disputará uma partida oficial fora do Brasil pela primeira vez. Na única participação do clube cearense na Sul-Americana, caiu para o São Paulo logo na primeira fase, em 2011.

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Entre os classificados, o Corinthians é o "mais experiente" em questão de Sul-Americana. Será a sétima participação do Alvinegro Paulista no torneio e a melhor campanha do clube foi em 2019, quando foi semifinalista e caiu diante do Independiente del Valle.

Por fim, o Red Bull Bragantino é o estreante em Copa Sul-Americana. A equipe de Bragança Paulista já disputou três vezes a antiga Copa Conmebol, mas será a primeira participação neste torneio continental.

O sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2021 será no dia 9 de abril.