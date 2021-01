Inspiração no Dortmund? Jogada ensaiada viraliza por semelhança com gol do Palmeiras

Terceiro gol do Palmeiras contra o River Plate chama a atenção por semelhança com cobrança de falta do Borussia Dortmund, em 2018

O Palmeiras massacrou o River Plate nesta terça-feira (05), pela semifinal da Libertadores. E dentre diversos pontos de destaque do Alviverde, como a grande atuação de Gabriel Menino, por exemplo, a cobrança de falta ensaiada que originou o terceiro gol, chamou a atenção. Mas o que poucos perceberam, é que a jogada já havia acontecido, em 2018, em uma partida do contra o .

Após abrir 2 a 0 no placar, com gols de Roni e Luiz Adriano - artilheiros do Verdão na Libertadores - e controlar a partida, o chegou ao terceiro gol aos 61 minutos de jogo, em uma bonita jogada ensaiada de bola parada.

Gabriel Menino - que havia sofrido a falta de Carrascal, expulso após o lance - se posicionou para a cobrança ao lado de Gustavo Scarpa. Após o juiz apitar, o meia canhoto saiu correndo, fingindo que seria uma opção para o passe curto. Então, quando todos esperavam que Menino jogasse a bola para a área, Scarpa voltou correndo e colocou a bola na cabeça de Matías Viña, que não perdoou a chance e deu números finais à partida.

Comece o dia assistindo aos três gols do Palmeiras, na vitória contra o na #LibertadoresNoSBT. A narração é do @teojose 🏆 pic.twitter.com/zikYHjzPka — SBT (@SBTonline) January 6, 2021

Como qualquer jogada ensaiada, muito do mérito vai para o treinador e sua comissão técnica, que precisa estudar o lance e fazer seus jogadores ensaiarem os movimentos, para executá-los com precisão na hora da partida. Mas além disso, a jogada também chamou a atenção pela semelhança que teve com um gol do Borussia Dortmund, marcado ainda em 2018, durante vitória sobre o Werder Bremen por 2 a 1.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Em falta muito parecida, pelo lado direito da intermediária, Marco Reus, destro, e Raphaël Guerreiro, canhoto, se posicionaram para a cobrança. Então, o lateral francês saiu correndo para receber o passe, chamando a atenção da defesa. Na volta, mandou a bola na área para Paco Alcácer, que estava exatamente no mesmo lugar de Matías Viña, marcar o gol.

Depois da vitória do Palmeiras e da semelhança com o terceiro gol diante do River, a jogada do Dortmund também viralizou. Abel Ferreira até pode ter se inspirado nesse lance para ensaiar a jogada com o elenco Alviverde, mas isso não tira em nada o mérito do treinador.