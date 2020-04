Copa Libertadores 2020: artilharia, garçons e classificação completa

Confira alguns dos principais números da edição atual do torneio sul-americano

Com a pandemia do coronavírus, a bola parou de rolar em boa parte do mundo. A Conmebol anunciou oficialmente a paralisação até o dia 5 de maio após ter passado pelas fases prévias e chegado à fase de grupos, com apenas duas rodadas realizadas.

Enquanto o torcedor aguarda o retorno das competições, a Goal lista abaixo os jogadores que mais marcaram gols e deram passes decisivos na 2020.

Veja os números a seguir!

Os goleadores da Copa Libertadores 2020

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Fidel Martínez SC 8 8 2 Luiz Adriano 4 2 3 Raúl Bobadilla Guaraní 3 7 =3 Paolo Guerrero 3 6 =3 Rodney Redes Guaraní 3 8 6 Eduardo Salvio 3 8 =6 Ignacio Fernández 2 1 =6 Nicolás Reniero Club 2 2 =6 Enzo Borges Cerro Largo 2 2 =6 Leonardo Heredia Atlético Tucumán 2 4 =6 Sebastián Ferreira 2 2 =6 Éverton Ribeiro 2 2 =6 Marcos Guilherme Internacional 2 6 =6 Leandro Benegas Palestino 2 4 =6 Jonathan Dos Universitario 2 4 =6 Agustín Farías Palestino 2 4 =6 Jaminton Campaz 2 4 =6 Fernando Fernández Guaraní 2 7 =6 Javier Reina 2 6 =6 Emmanuel Martínez Barcelona SC 2 8

*Números atualizados em 8 de abril de 2020

Os líderes em assistências na Copa Libertadores 2020

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIA PARTIDAS 1 Damián Díaz Barcelona SC 5 8 2 Emmanuel Martínez Barcelona SC 4 8 3 Ignacio Fernández River Plate 3 1 4 Matías Suárez River Plate 2 1 =4 De Arrascaeta Flamengo 2 2 =4 Rony Palmeiras 2 2 =4 Francisco Rodríguez Tolima 4 2 =4 César Cortés Palestino 4 2 =4 Raúl Bobadilla 7 2 =4 Andrés Ricaurte Independiente Medellín 6 2 =4 Iván Ramírez Guaraní 7 2 12 Michael Flamengo 2 1 =12 Jhon Sánchez 2 1 =12 Facundo Peraza Progreso 2 1 =12 Vágner Love 1 0 =12 Vitor Bueno 1 1 =12 Bautista Merlini Guaraní 2 1 =12 Alejandro Silva 2 1 =12 Néstor Camacho Olimpia 2 1 =12 Pablo São Paulo 2 1

Tabela completa da Copa Libertadores 2020

Grupo A

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º Independiente del Valle 6 2 0 0 2º Flamengo 6 2 0 0 3º 0 0 2 0 4º Barcelona SC 0 0 2 0

Grupo B

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º Palmeiras 6 2 0 0 2º Guaraní-PAR 3 1 0 1 3º Bolívar 3 1 0 1 4º Tigre 0 0 0 2

Grupo C

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º 3 1 0 1 2º -PR 3 1 0 1 3º 3 1 0 1 4º 3 1 0 1

Grupo D

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º River Plate 3 1 0 1 2º São Paulo 3 1 0 1 3º 3 1 0 0 4º Binacional 3 1 0 1

Grupo E

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º Internacional 4 1 1 0 2º 4 1 1 0 3º América de Cali 3 1 0 1 4º 0 0 0 2

Grupo F

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º Racing 6 2 0 0 2º 6 2 0 0 3º Estudiantes de Mérida 0 0 0 2 4º 0 0 0 2

Grupo G

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º Santos 6 2 0 0 2º Olimpia 4 1 1 0 3º 1 0 1 1 4º Defensa y Justicia 0 0 0 2

Grupo H

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1º Libertad 6 2 0 0 2º Boca Juniors 4 1 1 0 3º Caracas 1 0 1 1 4º Independiente Medelín 0 0 0 2

Quem foi o artilheiro da última Copa Libertadores?



Foto: Getty Images

Grande destaque do futebol brasileiro, Gabigol conduziu o Flamengo ao título da Copa Libertadores com os seus nove gols marcados em 12 jogos disputados e ficou com a artilharia da Libertadores em 2019.

Quem liderou a última Copa Libertadores em assistências?

Se Gabigol foi o artilheiro da Libertadores em 2019, Bruno Henrique foi o líder em assistências. O jogador do Flamengo contabilizou cinco assistências em 12 jogos disputados. Atrás dele, com quatro, Joel Sánchez, do , com quatro em 10 jogos.

