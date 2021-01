Rony Rústico: por que o destaque do Palmeiras ganhou esse apelido?

O atacante alviverde caiu de vez nos braços da torcida, em meio a atuações decisivas

Rony foi a principal contratação feita pelo em 2020, depois de ter grande destaque pelo -PR no ano anterior, e depois de um período de vacas magras onde teve que conviver com muitas críticas por parte do torcedor palmeirense, especialmente pela demora em marcar seu primeiro gol, o atacante desencantou em grande estilo.

O jogador de 25 anos tem brilhado especialmente nas competições de mata-mata. Na Copa do , foi protagonista para ajudar o Alviverde a chegar na final contra o , mas é na Libertadores onde tem mostrado todo o seu potencial. Semifinalista até aqui, é o artilheiro e líder de assistências do Palmeiras na campanha continental: foram sete passes para gols e cinco tentos anotados, o último deles no duelo de ida da semifinal contra o , na .

Jogador que mais contribuiu diretamente para gols na competição até aqui (12), o bom desempenho do jogador lhe garantiu um apelido para carimbar a boa fase: a cada gol marcado pelo camisa 11, você pode apostar que haverá alguém gritando “Rony.... Rústico!!!”.

O apelido, cunhado pela primeira vez por Téo José, narrador do SBT, faz referência a uma música da banda Blitz, que embalou diversos sucessos na década de 1980. A canção “Betty Frígida”, lançada no álbum Radioatividade, em 1983, conta a história de um rapaz (Roni, com “i”, Rústico) que tenta engatar um romance com a protagonista que dá nome à música.

O Rony palmeirense, com gols e atuações decisivas, já pode dizer que vive uma intensa relação de amor com a torcida alviverde.