Iniesta admite voltar ao Barcelona: "É a minha casa!"

O meio-campista teve uma carreira brilhante no Camp Nou por quase duas décadas, quando conquistou vários títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

Iniesta desempenhou um papel fundamental em um dos maiores times do Barça ao lado de Lionel Messi e Xavi, mas deixou o clube em 2018 antes de ir para o Vissel Kobe, no Japão.

O que Iniesta disse sobre sua possível volta ao Barcelona?

Iniesta deve completar 38 anos em maio, mas ainda não tem planos de pendurar as chuteiras e gostaria de ter a chance de voltar para a Catalunha se a oportunidade surgir.

“Eu adoraria voltar ao Barcelona”, disse ele a Gerard Romeo no Twitch. “Gostaria de ajudar a instituição. “Há muitas variáveis ​​envolvidas e é difícil saber o que vai acontecer no futuro”.

“O Barça é minha casa e eu não poderia estar em nenhum lugar melhor do que lá. Hoje gosto de pensar muito em jogar. Isso é o que mais me fascina."

Pressionado sobre se planeja se tornar treinador quando se aposentar, Iniesta acrescentou: "O tempo está correndo contra mim, como dizem, mas não sei onde me vejo quando me aposentar.

“Muitas vezes me passa pela cabeça que gostaria de obter o título de treinador ou me preparar para ser diretor esportivo. Eu gostaria de estar ligado ao futebol, sim”.

O Barça consideraria trazer Iniesta de volta?

O Barça foi forçado a vasculhar o mercado de transferências em busca de opções com preços reduzidos e jogadores livres em meio a uma crise financeira bem documentada, com Dani Alves retornando ao clube para ajudar o time em janeiro.

Dani, Sergio Busquets e Gerard Piqué são agora os únicos sobreviventes do campeão de 2011 de Pep Guardiola, mas Joan Laporta deu a entender que receberia de volta rostos mais conhecidos.

O presidente do Barça foi questionado sobre a possibilidade de repatriar Iniesta e Messi - o argentino que deixou o Camp Nou no ano passado e agora está no Paris Saint-Germain - quando o retorno de Alves foi anunciado em novembro.

“Não descarto nada. Aconteceu com Dani - a idade é apenas um número", disse Laporta. "São dois grandes jogadores.

"Não posso prever o que acontecerá amanhã, eles ainda estão jogando e contratados por outros clubes.

"Você nunca sabe o que acontece na vida”, finalizou o dirigente.