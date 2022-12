Inglaterra x França ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Mundo

Vai ser de prender o fôlego! França e Inglaterra fazem jogaço na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e SporTV 2 na TV fechada, da GloboPlay, do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto com os comentários de Roger Flores, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr. estará ao vivo ao lado dos comentaristas Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Sandro Meira Ricci, enquanto na Globo Play Tiago Leifert irá narrar ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo, comentarista de arbitragem.

A Inglaterra vem de vitória mais tranquila sobre Senegal nas oitavas de final, além de ter sido a líder do grupo B do Mundial. Os ingleses contam com o retorno de Raheem Sterling, que esteve ausente na rodada passada após ter a sua casa assaltada. Já Ben White segue fora dos planos após alegar motivos particulares.

Dono do melhor ataque do Mundial com 12 gols marcados por oito jogadores diferentes, o English Team conta com o faro de gol e as assistências de Harry Kane para seguir com o sonho de levar o "futebol para casa", mas também está alerta para segurar a maior estrela rival.

"O jogo não é Inglaterra x Mbappé, é Inglaterra x França", iniciou Walker. "Claro que entendo o que tenho de fazer para pará-lo como jogador de futebol, mas não me subestimo, eu já joguei contra ele antes. Tenho de dar o respeito que ele merece, mas não respeito demais. Ele está jogando contra a Inglaterra, podemos causar problemas. Não é um homem, é o time. Respeitamos que é um grande jogador. Mas represento meu país. Se perdermos vamos para a casa, ele está no meu caminho e quero ganhar a Copa para o meu país", completou

Já a França passou pela Polônia na fase passada e foi a primeira colocada do grupo D. Os Bleus querem continuar defendo o título com todas as forças e devem ter, mais uma vez, Mbappé, recuperado de desconforto no tornozelo, e Giroud formando o ataque junto com Dembélé e Griezmann.

No entanto, os franceses prometem estar alertas também na defesa, já que terão que segurar o ímpeto de Kane. "Ainda não (conversamos sobre Kane), mas tenho certeza de que vamos conversar sobre ele. Teremos tempo para conversar sobre isso na mesa. Harry Kane, eu sei como ele joga. Teremos que estar atentos e prontos", disse o zagueiro Upamecano.