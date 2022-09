Grupo B da Copa do Mundo 2022: times, jogos, datas e horários

Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales formam o segundo grupo do Mundial

Reunindo grandes seleções de todo o planeta, a Copa do Mundo já é emocionante antes mesmo de chegar às fases de mata-mata. Cada um dos oito grupos promete emoções e surpresas próprias na primeira fase de disputas do Mundial.

Definidos em abril, os oito grupos da Copa do Mundo do Qatar contam com quatro seleções cada - sendo a última edição neste formato -, uma cabeça de chave (as melhores equipes do ranking da Fifa), uma do pote 2 (classificadas entre 8º e 15º no ranking), uma do pote 3 (entre o 16º e 23º lugar) e uma do pote quatro (das piores colocadas ou equipes da repescagem).

O Grupo B, então, é formado pela Inglaterra, cabeça de chave, além de Irã, Estados Unidos e País de Gales, sendo este último vencedor da repescagem europeia.

Grupo B

Inglaterra (vencedor grupo I Uefa)

Irã (vencedor grupo A AFC)

Estados Unidos (3º colocado terceira fase Concacaf)

País de Gales (repescagem Uefa)

A Inglaterra tem um favoritismo claro em meio aos seus adversários do Grupo B e, salvo uma zebra muito grande, não deve ter problemas para se classificar ao mata-mata. A outra vaga, porém, deve ser um pouco mais disputada.

O Estados Unidos está com uma geração especial, cheia de jogadores já acostumados com o futebol europeu, enquanto País de Gales tem o craque Gareth Bale e o Irã vem animado em sua terceira participação seguida no Mundial.

PARTIDAS DATA HORA* LOCAL Inglaterra x Irã 21 de novembro 10h Khalifa International Stadium Estados Unidos x País Gales 21 de novembro 16h Al Rayyan Stadium Inglaterra x Estados Unidos 25 de novembro 16h Al Bayt Stadium País de Gales x Irã 25 de novembro 7h Al Rayyan Stadium País de Gales x Inglaterra 29 de novembro 16h Al Rayyan Stadium Irã x Estados Unidos 29 de novembro 16h Al Thumama Stadium

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)