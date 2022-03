Influencer Cup no estádio da Copa do Mundo do Qatar: quando é, local, e quem vai jogar?

Em ritmo de Copa do Mundo, a Influencer Cup, torneio realizado pelo comitê organizador da Copa, chega para esquentar a disputa do próximo mundial, que acontece no Qatar.

A competição promete dar o pontapé inicial para a disputa da Copa do Mundo. Essa edição da competição, aliás, explorará diversos aspectos culturais do Qatar, além de apresentar um tecnologia de ponta nos estádios para torcedores, jogadores, jornalistas e funcionários nas partidas da Copa do Mundo.

Dessa vez, os principais influencers digitais de todo o mundo se enfrentarão em uma disputa que acontecerá em um dos grande palcos da Copa do Mundo 2022, o Estádio 974. O local que sediará partidas importantes do mundial, possui uma arquitetura e tecnologia totalmente diferente dos principais estádios do mundo.

Para a Influencer Cup, e representando o time das Américas, o Brasil mandará para campo os criadores de conteúdo Fred, do Canal dos Desimpedidos, e Alê Xavier, do Passa a Bola, ambos influencers digitais e comentaristas.

Abaixo, a GOAL te mosta tudo sobre a Influencer Cup.

Quais são os times e os influencers da competição?

Ao todo, quatro times (Américas, Europa, MENA e Ásia) de sete jogadores cada serão colocados frente a frente na competição. Veja:

Time MENA (Oriente Médio e Norte da África)

Time Europa

Time Américas

Time Ásia

Quando acontece os jogos da Influencer Cup?

Os quatro times da competição se enfrentaram em um mesmo grupo. Nesta fase, e em turno único, cada time enfrenta o outro, somando um total de três partidas.

Ao final da fase, as duas melhores equipes avançam para a final da competição, enquanto as outras duas disputam o terceiro lugar. Veja as datas:

Fase de grupos

28 de março, às 8h (de Brasília)

Disputa do terceiro lugar

29 de março, às 8h (de Brasília)

Final

29 de março, às 8h (de Brasília)

Onde acontece os jogos da Influencer Cup?

Os duelos da Influencer Cup serão realizados no Estádio 974, em Doha, no Qatar. O palco tem capacidade para receber 44.950 torcedores, além de possuir uma tecnologia de ponta para combater altas temperaturas do país. Porém, o grande diferencial do estádio é ter uma arquitetura projetada para ser desmontada após a disputa da Copa do Mundo.

Além disso, o estádio leva o nome de 974 devido ao número de contêineres instalados na estrutura e também por ser o código de discagem telefônica do país árabe. O local foi inaugurado com a partida entre Emirados Árabes Unidos e Síria, pela Copa Árabe, em novembro de 2021.

Onde assistir aos jogos da Influencer Cup?

Os torcedores que quiserem acompanhar todos os duelos da Influencer Cup terão uma série de opções. Isto porque, a GOAL transmite todos os jogos da competição através da Twitch e YouTube, na internet, e pelo Facebook e Twitter, nas redes sociais.