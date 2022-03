Estádio 974 da Copa do Mundo Qatar 2022: jogos, capacidade, onde é e como chegar

O estádio 974 sediará partidas importantes da Copa do Mundo Qatar 2022, informamos sua localização e quais partidas serão realizadas.

A Copa do Mundo do Qatar 2022 está chegando, mal podemos esperar por dezembro, onde teremos a maior festa do futebol.

As partidas não seriam as mesmas se não tivéssemos um grande palco, para o qual o Qatar vem se preparando há anos com a construção de estádios modernos e impressionantes que receberão os jogos das diferentes seleções classificadas.

Por isso, na GOAL, vamos rever quais serão as sedes e estádios que sediarão a Copa do Mundo.

ESTÁDIO 974, SEDE DA COPA DO MUNDO

Os estádios de futebol do mundo são maravilhosos por sua arquitetura, tecnologia e história. É por isso que o Qatar nos encanta com suas oito novas e impressionantes sedes onde serão disputadas as 64 partidas da Copa do Mundo.

O Estádio 974 é uma delas, palco que terá várias partidas importantes e onde conheceremos os vencedores das fases finais da Copa do Mundo.

O estádio está localizado na cidade de Doha, no Qatar e tem capacidade para 44.950 torcedores, a superfície é de grama natural e conta com a mais moderna tecnologia já vista. Foi projetado pelo escritório de arquitetos espanhóis Fenwick Ibarren, cuja inovação foi poder fazer um palco desmontável para diferentes usos no final da Copa do Mundo. Leva o nome 974 devido ao número de contêineres que compõem o exterior e também por ser o código de discagem telefônica do Catar.

O local possui uma tecnologia totalmente removível e assim que o torneio terminar seus componentes serão doados para países subdesenvolvidos. Ele está conectado a toda a rede de metrô do país árabe, tornando-o de fácil acesso para os fãs que farão a viagem ao Catar.

Já foi inaugurado para a Copa Árabe 2021 com a partida entre Emirados Árabes Unidos e Síria pertencente ao Grupo B do referido torneio.

QUE JOGOS SERÃO REALIZADOS NO ESTÁDIO 974?

Ainda não se sabe quais equipes se enfrentarão neste estádio, por isso temos que estar atentos ao próximo sorteio que será realizado na sexta-feira, 1º de abril, em Doha, no Qatar.

Abaixo compartilhamos o calendário dos jogos que sediarão o Estádio 974.