Onde assistir ao vivo à Influencer Cup no Qatar, em estádio da Copa 2022?

Os principais criadores de conteúdo do mundo estarão frente a frente na disputa da Influencer Cup, torneio realizado pelo comitê organizador da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar.

Ao todo, quatro times, representando os continentes, se enfrentaram na fase de grupos. Depois, as duas melhores equipes disputam a final, enquanto as outras duas o terceiro lugar.

Atuando pelo time Americas, o Brasil será representado pelos influencer Fred, do Canal dos Desimpedidos, e Alê Xavier, do Passa a Bola.

Abaixo, a GOAL detalha onde e como assistir aos jogos da Influencer Cup.

Onde assistir aos jogos da Influencer Cup?

Os torcedores que quiserem acompanhar todos os jogos ao vivo da Influencer Cup terão uma série de opções. Isto porque, a GOAL transmite todos os duelos do torneio através da Twitch e YouTube, na internet, e pelo Facebook e Twitter, nas redes sociais.

Onde acontece os jogos da Influencer Cup?

Os duelos da Influencer Cup serão realizados no Estádio 974, em Doha, no Qatar. O local tem capacidade para receber 44.950 torcedores, além de possuir uma tecnologia de ponta para combater altas temperaturas do país.

Aliás, o grande diferencial do projeto é possuir uma arquitetura projetada para ser desmontada após a disputa da Copa do Mundo. O estádio leva o nome de 974 devido ao número de contêineres instalados na estrutura e também por ser o código de discagem telefônica do país árabe.