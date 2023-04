Independiente x Racing ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Clássico de Avellaneda será neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília) ; veja como acompanhar na internet

Independiente e Racing fazem mais um clássico de Avellaneda neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Independiente vem vivendo uma fase ruim no Campeonato Argentino, onde ocupa apenas a 25ª colocação. São nove pontos conquistados em onze rodadas, com apenas uma vitória - que veio na primeira rodada -, seis empates e quatro derrotas.

Já o Racing, que vem de duas derrotas seguidas, é o 10º colocado, com 17 pontos. Até aqui, a equipe venceu cinco jogo, empatou dois e perdeu quatro.

Prováveis escalações

Independiente: Rey; Gómez, Barreto, Laso, Elizalde, Costa; Marcone, Ortiz; Barcia, Cauteruccio, Vallejo.

Racing: Arias; Pillud, Sigali, Insúa, Mura; Gómez, Nardoni, Reniero; M. Rojas, Guerrero e Hauche.

Desfalques

Independiente

Sem desfalques confirmados.

Racing

Sem desfalques confirmados/

Quando é?