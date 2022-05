Independiente Petrolero x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Palmeiras visita o Independiente Petrolero nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Pátria, pela quarta rodada do grupo A da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (aberta para todo o Brasil, menos MG e ES), na TV aberta, da Conmebol TV, na TV fechada, e do site SBT Sports, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Independiente Petrolero x Palmeiras DATA Terça-feira, 3 de maio de 2022 LOCAL Estádio Olímpico Pátria, Sucre - BOL HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para todo o Brasil, menos MG e ES), na TV aberta, a Conmebol TV, na TV fechada, e o site SBT Sports, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no estádio Olímpico Pátria.

MAIS INFORMAÇÕES

Na lanterna do grupo A, com 1 ponto marcado, o Independiente Petrolero vai a campo querendo sua primeira vitória na competição, para continuar, ao menos, sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Palmeiras é o líder isolado, com 9 pontos marcados, e busca mais uma vitória para garantir a classificação antecipada.

Além disso, o Verdão não esconde que quer concluir a primeira fase com a campanha 100%, de forma a sempre decidir os seus jogos em casa no mata-mata.

O Alviverde realizou um treino com gás hélio nas bolas, com o objetivo de os goleiros se adaptarem à velocidade da bola, devido à altitude de 2.800 metros em Sucre.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Juazeirense Copa do Brasil 30 de abril de 2022 Emelec 1 x 3 Palmeiras Copa Libertadores 27 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Fluminense Brasileirão 8 de maio de 2022 16h (de Brasília) Juazeirense x Palmeiras Copa do Brasil 11 de maio de 2022 19h (de Brasília)

INDEPENDIENTE PETROLERO

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente Petrolero 3 x 2 Jorge Wilstermann Campeoanto Boliviano 30 de abril de 2022 Independiente Petrolero 1 x 2 Deportivo Táchira Copa Libertadores 26 de abril de 2022

Próximas partidas