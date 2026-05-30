Imagens ganham destaque: Micah Richards e Jamie Carragher se divertindo em Budapeste viralizam completamente

Jogadores de ponta, mas também clubes nacionais e internacionais, oferecem (quase) diariamente, pelo Instagram, X ou outros canais da internet, um vislumbre dos bastidores do mundo do futebol. Nesta edição do VZ Social, destacamos Micah Richards e Jamie Carragher, que causaram um alvoroço em Budapeste.

A capital da Hungria será o palco da final da Liga dos Campeões no sábado. O Paris Saint-Germain e o Arsenal disputarão quem, após uma temporada de tirar o fôlego, levará para casa a Taça das Grandes Orelhas.

Richards e Carragher já viajaram para Budapeste a serviço da emissora de TV CBS Sports, mas as atividades nem sempre são relacionadas ao trabalho. As imagens mostram como eles estão curtindo a festa com a população local.

A final do torneio multimilionário começa no sábado às 18h. Leia aqui a declaração notável da UEFA a respeito. É possível que um holandês entre em campo: Jurriën Timber está, segundo o técnico Mikel Arteta, em condições físicas para ser titular.