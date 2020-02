Igual a 2019, Bruno Henrique e Gabigol fazem mais da metade dos gols do Flamengo

Cinco do total de oito gols que o time principal fez em 2020 foram da dupla de ataque do Rubro-Negro

Gabigol e Bruno Henrique fizeram história pelo em 2019, participando com gols decisivos nos títulos carioca, brasileiro e da Libertadores.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

E começam a temporada 2020 mostrando que buscam um protagonismo igual ou até mesmo maior em relação ao ano passado.

Mais times

Nesta quarta-feira (12), na semifinal da contra o , a dupla voltou a mostrar o seu poder de resolver partidas.

Bruno Henrique fez valer a alcunha de Rei dos Clássicos ao abrir, de cabeça, o placar. Gabigol ampliou – antes de ainda dar assistência para Filipe Luís fazer o terceiro no triunfo por 3 a 2 que levou o à decisão do primeiro turno do estadual.

Considerando apenas os três jogos que o time principal do Flamengo fez em 2020, descartando os quatro anteriores nos quais o Fla entrou em campo com uma equipe de jovens, Gabigol e Bruno Henrique somam cinco gols (três e dois, respectivamente) dentre o total de oito marcados.

É o mesmo que dizer que 62,5% dos gols que o time de Jorge Jesus fez até aqui foram de um ou de outro. A média é acima dos excelentes 52% que a dupla teve em 2019.

O poder decisivo de Gabigol e Bruno Henrique continua gigantesco na atual temporada.