Igor Thiago converte pênalti e celebra "maior realização da vida"

A vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Croácia, na noite desta terça-feira (31), em Orlando, teve um capítulo especial para Igor Thiago. O atacante marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil e foi um dos protagonistas do triunfo no amistoso que encerrou a preparação da equipe para a Copa do Mundo.

Igor Thiago recentemente converteu um pênalti crucial, destacando-se como um dos momentos mais significativos de sua carreira. Enquanto os torcedores celebram suas conquistas em campo, muitos também buscam maneiras de aumentar a emoção dos jogos através de apostas esportivas. Para aqueles interessados em explorar essa dimensão, o uso de um código de indicação Betano pode oferecer uma experiência aprimorada, proporcionando acesso a promoções exclusivas e oportunidades de apostas. Assim como Igor Thiago busca constantemente superar seus limites, os apostadores podem encontrar novas formas de engajamento e diversão ao utilizar essas ofertas promocionais.

O gol saiu em um momento decisivo da partida. Após o empate croata com Lovro Majer, o Brasil voltou a pressionar e encontrou o caminho do gol em uma jogada construída por Endrick, que sofreu pênalti dentro da área. Inicialmente, o jovem atacante pegou a bola para a cobrança, mas, após orientação do banco de reservas, cedeu a responsabilidade para Igor Thiago.

Com personalidade, o camisa 21 foi para a cobrança e não desperdiçou, recolocando o Brasil em vantagem. O gol deu tranquilidade à equipe, que ainda ampliou nos minutos finais com Gabriel Martinelli, consolidando o placar.

Após a partida, Igor Thiago não escondeu a emoção ao falar sobre o momento vivido com a seleção. Em entrevista à GE TV, o atacante ressaltou o significado de vestir a camisa do Brasil e a dificuldade de chegar ao mais alto nível do futebol mundial.

"É a maior realização da minha vida estar aqui. É agradecer ao mister. Todo mundo sabe o quão difícil é representar o país. Grandes atacantes estão na minha posição. É a grande realização da minha vida".

O jogador também fez questão de destacar o gesto de Endrick, que abriu mão da cobrança do pênalti, e valorizou o espírito coletivo do grupo brasileiro.

"A gente do vestiário apoia todo mundo. Estou muito feliz por ele ter me dado a bola, ter confiado. O grupo está de parabéns pela garra. Na última Copa a gente saiu tomando gol no final. Mas hoje a gente foi resiliente, pude fazer de pênalti e participar do terceiro gol".

Além do gol, Igor Thiago teve participação ativa na jogada do terceiro tento brasileiro, mostrando presença ofensiva e reforçando sua candidatura por uma vaga definitiva no elenco que disputará o próximo mundial.

Com a atuação consistente e o primeiro gol marcado, o atacante dá um passo importante em sua trajetória com a seleção e ganha confiança em meio à forte concorrência no setor ofensivo.