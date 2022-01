Ídolo do Corinthians, Tevez diz que deseja fazer jogo de despedida pelo Timão

Nesta última sexta-feira (28), o atacante Carlitos Tevez, da Argentina, revelou em entrevista à ESPN Argentina que não quer mais continuar jogando e que pretende realizar uma coletiva para deixar isso claro. No entanto, após essa afirmação, revelou que deseja ir a cada um dos clubes em que fez história, incluindo o Corinthians, para atuar "em uma partida de despedida e se aposentar como sempre sonhou".

"Gostaria de encerrar este capítulo de uma maneira bonita. Fechar de uma vez por todas com uma coletiva direta para dizer que não vou jogar mais e, depois, ir ao Corinthians, Juventus, Manchester City fazer uma partida de despedida, mas obviamente também uma pelo Boca Juniors para me aposentar como sempre sonhei”, confirmou o jogador.

Pelo Timão, Tevez marca idolatria no clube no ano de 2005, quando foi campeão do Brasileirão daquele ano e considerado melhor jogador da competição. Ao todo, o atleta tem 46 gols e 16 assistências em 78 jogos pelo alvinegro paulista.

Com 38 anos, Tevez foi também comparado a Daniel Alves, já que os dois tem praticamente a mesma idade, mas o argentino deixou claro que o brasileiro quer continuar atuando e ele, pelo contrário, quer apenas realizar essas partidas de despedida para encerrar sua carreira: "Fisicamente, estou pronto para continuar, mas mentalmente não”.