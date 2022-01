Corinthians encaminha venda de Ederson por R$ 36 milhões

O Corinthians encaminhou a venda do volante Ederson ao Salernitana, da Itália, por cerca de seis milhões de euros (R$ 36 milhões na cotação atual). O jogador assinará contrato entre quatro e cinco temporadas no futebol europeu. O montante será pago de forma parcelada ao Timão, conforme apurado pela GOAL.

A primeira proposta para a venda de Ederson vinda do Salernitana foi de 5,5 milhões de euros (R$ 33,06 milhões). Entretanto, o Corinthians bateu o pé e exigiu algo perto de seis milhões de euros, sua solicitação inicial.

Fora dos planos de Sylvinho, o meio-campista de 22 anos estava emprestado ao Fortaleza até dezembro de 2022. Entretanto, havia uma cláusula contratual que permitia a sua liberação em caso de proposta. Os cearenses poderiam igualar o montante, mas não o fizeram.

A diretoria do Corinthians anunciou, na manhã desta sexta-feira (28), que liberou o jogador para fazer exames médicos e ajustar detalhes de seu vínculo com os italianos.

"Nesta sexta-feira (28), o Sport Club Corinthians Paulista chegou a um acordo com o Salernitana, da Itália, sobre a venda dos direitos econômicos do atleta Éderson, que foi liberado para viajar e realizar exames médicos", informou o clube por meio de nota oficial.

O Corinthians detinha 70% dos direitos econômicos de Ederson, enquanto o restante (30%) pertence ao próprio jogador. Isso significa que o clube teria direito a cerca de 4,2 milhões de euros (R$ 25,2 milhões na cotação atual). Ele tinha vínculo com o clube até 31 de janeiro de 2025.

Em 2021, com as cores do Fortaleza, Ederson fez 58 partidas, com três gols marcados e três assistências. Ele foi um dos pilares do time comandado por Juan Pablo Vojvoda.