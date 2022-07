Identificação de sócio pode agravar pena do Santos em caso de invasão no clássico

De acordo com os artigos 179 e 181 do CBJD, identificação de sócio pode agravar pena do Santos.

O Santos pode ter pena agravada na possível suspensão por conta da invasão de campo e agressão ao goleiro Cássio em um jogo válido pela Copa do Brasil. A Procuradoria do STJD prepara uma denúncia contra o clube e deve ser oferecida nos próximos dias.

O Santos deve ser enquadrado no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) – leia na íntegra abaixo – que prevê uma multa de até R$ 100 mil e também perda de mandos de jogos em casos graves, como o acontecido na Vila Belmiro.

A pena poderia ser maior por conta da identificação de um dos invasores como sócio do clube, feito em nota oficial pelo clube santista - confira abaixo. De acordo com o Artigo 179 do CBJD, em seu quinto item, uma das circunstâncias que agravam a penalidade é: “ser o infrator membro ou auxiliar da justiça desportiva, membro ou representante da entidade de prática desportiva”.

O Artigo 181 também mostra que o Peixe pode sofrer uma dura punição. De acordo com o CBJD, “no caso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, observados os critérios fixados no art. 178.”

Leia a nota oficial do Santos:

"Sobre os fatos ocorridos ao final da partida Santos x Corinthians pela Copa do Brasil na Vila Belmiro:

O Santos FC lamenta os fatos ocorridos ao final da partida contra o Corinthians, na noite de quarta-feira (13), na Vila Belmiro. O Clube não pode compactuar com atitudes agressivas, contra tudo o que o esporte prega, e lamenta ter sido palco para que vândalos travestidos de torcedores agissem como marginais.

Mais artigos abaixo

Leonardo Valeriano de Souza, Roberto Henrique Sabioni, Tiago Rodrigues de Souza, Lucas da Silva Ramos, Cristopher Barbosa Barcelos, Matheus da Silva Pereira e Gabriel Andrade dos Santos foram detidos e identificados pela Polícia Militar, já tendo sido elaborados os respectivos Boletins de Ocorrência com a aplicação de pena restritiva de direitos aos mesmos, consistente em multa pecuniária em favor do Estado, denúncia junto ao Ministério Público.

Destes sete, o Santos FC já identificou que Gabriel Andrade dos Santos pertence ao quadro de sócios do Clube e iniciará o processo de expulsão. Eventuais danos financeiros que o Clube venha a sofrer, em razão dessa ocorrência, serão cobrados judicialmente dos infratores.

O Santos FC se desculpa com toda a sua torcida, com os atletas do time adversário, com a CBF e com o público em geral que assistiu a esses atos inaceitáveis."