Ícone da Argentina ainda vê Messi atrás de Maradona

Javier Zanetti insistiu que Messi não ultrapassou Maradona depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022

Lionel Messi foi o destaque da Copa do Mundo de 2022 com sete gols e três assistências, incluindo dois gols na final que ajudou a Argentina a vencer a França e conquistar seu terceiro título. O capitão argentino também conquistou a segunda Bola de Ouro por seus esforços no Qatar, mas Zanetti não acha que é o suficiente para superar os feitos de Maradona, que inspirou seu país à glória na Copa do Mundo de 1986.

"Não, não para mim. Eu não gosto da comparação. Temos que ser gratos que os dois maiores jogadores da história são argentinos. Não acho que Messi mudou. Acho que ele está mais maduro agora e conseguiu transmitir sua liderança para o resto do grupo desta vez.", disse ao Stats Perform quando perguntado se a estrela do Paris Saint-Germain ultrapassou Maradona.

Zanetti acrescentou sobre a Argentina ter conquistado sua primeira Copa após 36 anos: "é uma grande emoção que os rapazes nos deram porque esperávamos por isso há muito tempo. Acho que eles fizeram isso acontecer, o sonho de milhões de fãs argentinos ao redor o mundo. Foi uma grande final para nós, argentinos, porque parecia que tudo estava indo a nosso favor, mas depois a França teve uma ótima reação".

No Qatar, Messi quebrou alguns recordes da Copa do Mundo. Ele é agora o jogador com mais participações (26) em finais de Copa do Mundo, superando a lenda alemã Lothar Matthaus. O jogador de 35 anos também se tornou o artilheiro da Argentina no Mundial, à frente de Gabriel Batistuta, depois de converter um pênalti contra a Croácia na semifinal.