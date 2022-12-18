Lionel Messi já afirmou que está disputando a sua última Copa do Mundo como jogador de futebol, mas enquanto não diz o adeus definitivo o craque argentino atingiu mais uma marca importante na carreira. Ao entrar em campo contra a França, na final da Copa do Mundo de 2022, o camisa 10 superou o número de jogos de Matthäus em Mundiais: 26. A edição do Qatar é a quinta de sua carreira - ele também atuou em 2006, 2010, 2014 e 2018.