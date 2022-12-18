Lionel Messi marcou seu nome mais uma vez na história. O craque argentino superou, na final da Copa do Mundo de 2022, a marca do alemão Lothar Matthaus no número de partidas disputadas em Mundiais. A GOAL aproveita o feito para repassar a lista dos jogadores que fizeram mais partidas na história da Copa do Mundo. Confira:
Os jogadores com mais jogos na história da Copa do Mundo
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Lionel Messi - Argentina - 26 jogos
Lionel Messi já afirmou que está disputando a sua última Copa do Mundo como jogador de futebol, mas enquanto não diz o adeus definitivo o craque argentino atingiu mais uma marca importante na carreira. Ao entrar em campo contra a França, na final da Copa do Mundo de 2022, o camisa 10 superou o número de jogos de Matthäus em Mundiais: 26. A edição do Qatar é a quinta de sua carreira - ele também atuou em 2006, 2010, 2014 e 2018.
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Lothar Matthäus - Alemanha - 25 jogos
Matthäus disputou as Copas do Mundo de 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998, registrando 25 jogos disputados. O ex-meia guiou a Alemanha Ocidental ao título Mundial em 1990 e foi vice-campeão em 1986 e 1982.
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Miroslav Klose - Alemanha - 24 jogos
Maior artilheiro em Copas do Mundo, com 16 gols, Klose defendeu a Alemanha em 24 jogos, nas edições de 2002, 2006, 2010 e 2014. O atacante foi campeão em 2014, e vice em 2002.
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Paolo Maldini - Itália - 23 jogos
Em quatro Copas do Mundo (1990, 1994, 1998 e 2002), Maldini entrou em campo com a camisa da seleção italiana em Mundiais em 23 jogos, e foi vice-campeão em 1994, quando perdeu para o Brasil na final.
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Diego Maradona - Argentina - 21 jogos
Em quatro edições de Copas do Mundo (1982, 1986, 1990 e 1994), Maradona entrou em campo em 21 oportunidades, conquistando ainda o Mundial de 1986, e o vice em 1990.
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Uwe Seeler - Alemanha - 21 jogos
Seeler disputou as Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970, e participou do vice-campeonato de 1966. Ao todo, fez 21 jogos com a camisa da Alemanha.
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Cristiano Ronaldo - Portugal - 21 jogos
Na Copa do Mundo do Qatar, Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 21 jogos com a camisa da seleção de Portugal. Ao todo, o craque português disputou cinco edições: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.
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Zmuda - Polônia - 21 jogos
Zmuda entrou em campo 21 vezes pela seleção polonesa em Copas (1974, 1978, 1982 e 1986). Vale lembrar que ele esteve presente quando a equipe venceu o Brasil por 1 a 0 pela disputa do terceiro lugar do Mundial de 1974.
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Cafu - Brasil - 20 jogos
Bicampeão com a Seleção Brasileira (1994 e 2002), Cafu é o único jogador na história que disputou três finais consecutivas de Copas: 1194, 1998 e 2002. Porém, em 98 foi vice-campeão após o Brasil perder para a França na grande decisão.
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Bastian Schweinsteiger - Alemanha - 20 jogos
Bastian Schweinsteiger foi peça fundamental na campanha da Alemanha no título da Copa do Mundo de 2014. Ao todo, o ex-craque soma 20 jogos com a seleção alemã, e ainda conquistou a terceira colocação nas Copas de 2006 e 2010.
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