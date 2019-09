Icardi deve ser titular no PSG contra o Real; Marquinhos vai para o meio

Real Madrid também conta com diversos desfalques para a estreia na Liga dos Campeões

O argentino Mauro Icardi deve fazer sua estreia como titular do nessa quarta-feira (18) logo contra o , pela primeira rodada da fase de grupos da .

O conta com seis desfalques importantes para a partida: Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Julian Draxler, Thilo Kehrer e Colin Dagba. O time, porém, deve ter a volta de Presnel Kimpembe ao time titular. Isso fará com que o brasileiro Marquinhos vá jogar no meio de campo, provavelmente, na cabeça da área como proteção da defesa.

Marco Verratti e Idrissa Gueye completam o meio de campo e a intenção dessa formação de Tuchel é claríssima: quer sufocar os adversários com marcação muito intensa e roubar a bola o quanto antes para usar a velocidade de Di María e Sarabia nos ataques.

Icardi deve se aproveitar das ausências do trio de ataque - Neymar, que está suspenso e Cavani e Mbappé, que estão lesionados - para tentar agradar o novo chefe. O atacante argentino jogou apenas 28 minutos até aqui, na vitória , quando entrou no segundo tempo.

O Real Madrid também chega desfalcado para a partida. O time de Zidane vai com apenas três meio-campistas para a e o brasileiro Rodrygo foi chamado para fazer parte do elenco.

Veja a provável escalação do PSG para enfrentar o Real Madrid nessa quarta (18), às 16h (de Brasília), no Parc de Princes: