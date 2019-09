Mbappé e Cavani desfalcam PSG contra Real Madrid na Liga dos Campeões

Atacantes do PSG estão fora da estreia do clube francês pela Champions League, diante dos merengues

Nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), o faz seu primeiro jogo pela Liga dos Campeões. E o adversário não poderia ser mais indigesto: o , o gigante espanhol que tem 13 títulos da competição. Para piorar, o clube francês deverá receber os madrilenhos no Parc de Princes sem dois de seus principais jogadores. Em seu site oficial, a equipe parisiense confirmou que Kylián Mbappé e Edinson Cavani devem retornar às atividades no fim da semana. Assim, ambos perderão o tão esperado duelo entre as duas potências europeias.

Cavani, com uma lesão no quadril, e Mbappé, com uma lesão no músculo posterior da coxa, se juntam a uma já extensa lista de jogadores que não terão condições de jogo diante do Real Madrid. Outros atletas do clube também estão no departamento médico, que está sendo questionado. O meia Julián Draxler e os laterais Thilo Kehrer e Colin Dagba também devem perder a estreia da equipe na Liga dos Campeões.

A boa notícia para o é que o craque Neymar, apesar de seu conturbado relacionamento com a torcida, será opção após estrear bem na temporada contra o , marcando um belo gol nos acréscimos para dar a vitória ao PSG. O substituto de Cavani deverá ser o recém-chegado argentino Mauro Icardi.

Entretanto, os desfalques não ficam só do lado dos franceses. O Real Madrid também estará sem vários de seus principais jogadores, como o brasileiro Marcelo, Isco, Valverde, Modric, Asensio, machucados, bem como Sergio Ramos e Nacho, suspensos.