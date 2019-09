Marcelo fica fora contra o PSG e aumenta lista de desfalques do Real Madrid

O lateral esquerdo será mais um desfalque de Zidane para o jogo de quarta-feira pela Liga dos Campeões; Mendy será o titular

Marcelo não jogará contra o na estreia do na Liga dos Campões, na quarta-feira. Foi diagnosticado uma “cervicalgia pós-traumática” (dor no pescoço que se irradia até a metade das costas), segundo boletim médico divulgado pelo clube.

Como de costume, o Real não revelou o tempo de recuperação do atleta, mas é certo que ele não será relacionado para o jogo em Paris. Marcelo pode ser baixa para outro jogo importante, contra o no fim de semana.

Segundo o doutor José González, colunista do jornal AS, o tratamento será a base de antiinflamatórios e repouso.

Com a ausência do brasileiro, o Real terá a estreia de Mendy, contratado nesta última janela de transferências e ainda não pôde jogar, também por motivos de lesão. Marcelo se une a Isco, Valverde, Modric, Asensio, Sergio Ramos e Nacho como desfalques merengues. Com exceção de Ramos e Nacho, suspensos, todos os outros estão machucados.