Neymar tem suspensão reduzida na Liga dos Campeões e pode reforçar PSG na 3ª rodada

O atacante do PSG recebeu punição de três jogos após ofensas aos árbitros em redes sociais

Neymar teve a pena de três jogos de suspensão na reduzida para duas partidas pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). O atacante foi punido por xingar os árbitros da partida entre e nas redes sociais após a eliminação do time francês na última edição do torneio continental.

Na ocasião, o time inglês reverteu uma vantagem de dois gols do PSG com um gol de pênalti polêmico nos instantes finais da partida. Neymar não jogou aquele jogo, mas estava na lateral do campo incrédulo com o resultado.

O brasileiro perderá a estreia do PSG, nesta quarta-feira contra, o e a segunda rodada quando seu time enfrenta o . Sua estreia nesta edição da Champions poderá ser contra o , da , no dia 22 de outubro.

Após o PSG entrar com um recurso, o CAS reduziu a punição imposta pela UEFA com base no Artigo 15 das Regras Disciplinares da UEFA, que afirma que a suspensão mínima para “linguagem abusiva” é justamente a nova punição imposta ao jogador (dois jogos).

Para o jogo contra o Real Madrid, os desfalques do PSG vão muito além do brasileiro. Kylian Mbappé e Edinson Cavani, lesionados, também não jogam.Ou seja, o PSG estreia em busca do título inédito da Liga dos Campeões com seu ataque completamente reserva.