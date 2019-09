Rodrygo é relacionado no Real Madrid para jogo contra o PSG na Liga dos Campeões

Brasileiro está entre os 19 convocados para o jogo; Bale, Benzema e Hazard juntos pela primeira vez

Com apenas 19 jogadores, o divulgou a convocação de Zinedine Zidane para o jogo contra o , na quarta-feria, pela Liga dos Campeões. O nome mais surpreendente é o de Rodrygo, que ainda não estreou oficialmente pelo clube espanhol.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Surpreende também o fato de só três meio-campistas serem chamados: Casemiro, James e Kroos. O treinador deixou de fora Brahim Díaz e não terá nenhum jogador para a função de meio-campo caso escale os três acima como titulares.

Mais artigos abaixo

📝 Estos son nuestros 19 convocados para el partido contra el @PSG_espanol. #RMUCL pic.twitter.com/JQuLXuZEiK — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 17, 2019

Para reforçar a defesa, que não terá Sergio Ramos e Nacho, Zidane chamou o jovem Adrián de la Fuente, de apenas 20 anos, zagueiro do Real Madrid Castilla. Marcelo, com dores no pescoço e nas costas, também está fora.

Além dos defensores, o Real não contará com Isco, Valverde, Modric e Asensio, todos machucados.

A boa notícia para o torcedor merengue é que pela primeira vez Zidane poderá contar com Bale, Benzema e Hazard para formar o ataque do time. A escalação dos três poderia fazer a diferença no jogo, já que o PSG não poderá contar o trio Neymar, Mbappé e Cavani.