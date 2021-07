Hulk se incomoda com jejum de gols no Atlético-MG, mas prova ser um ‘faz tudo’ no ataque

O camisa 7 do Galo igualou sua maior seca sem balançar as redes, mas presenteou seus companheiros com uma grande exibição no Brasileirão

Hulk está incomodado no Atlético-MG. Contra o Atlético-GO ele chegou ao seu sexto jogo sem gols, igualando o seu maior jejum sem balançar as redes pelo Galo. Meses atrás, após vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, pelo estadual, o camisa 7 mostrou certo descontentamento com as poucas oportunidades que acreditava que vinha tendo, até então, sob o comando do técnico Cuca. Ambos conseguiram resolver o ruído e o atacante deslanchou a fazer gols até empacar nesta nova seca. Mas a revolta de Hulk agora é diferente, e na vitória por 4 a 1 sobre o xará goianiense o clube mineiro viu o lado bom dela. O time de Belo Horizonte chegou a 13 pontos, agora na quinta posição.

Givanildo, o Hulk, foi quem mais arriscou finalizações dentro do Mineirão nesta quinta-feira (01). Foram seis no total, três delas defendidas por Fernando Miguel – que fez uma defesaça no segundo tempo, daquelas que revoltam qualquer jogador louco para acabar com um jejum de gols – e uma cavadinha que teimou em ficar apenas no travessão. O atacante de 34 anos tentou e insistiu até o fim. Mas a visível revolta pela ausência do seu gol não o impediu de mostrar ser um jogador presente em praticamente todos os ataques construídos pela sua equipe, que voltou a vencer após duas derrotas seguidas e, após três rodadas, pôde deixar o estádio com mais três pontos garantidos.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, Hulk puxou para si a construção no seu campo de defesa e não precisou avançar muito para lançar Zaracho em profundidade. O jovem argentino, que atua na trinca de meio-campistas no 4-3-3 desenhado por Cuca, abriu o placar. Foi o primeiro dos dois gols do portenho, que faria ainda o 2 a 0, assim como a primeira das duas assistências do camisa 7 atleticano. Praticamente todas as oportunidades ofensivas criadas pelo Galo passavam pelos pés de Givanildo – bem mais do que a estatística de quatro chances criadas por ele mostram.

Os visitantes diminuíram no final do primeiro tempo, mas pouco deu para comemorar: ainda antes de descer para o intervalo, Savarino – de volta após sua participação na Copa América – serviu Ignacio Fernandez no terceiro gol dos alvinegros. Antes de dar sua assistência, Savarino recebeu a bola sabe de quem? Dele mesmo: Hulk, não apenas espetado como referência de ataque. Ainda que sentindo a falta de Nathan Silva, seu melhor defensor e que curiosamente retorna agora para o Galo, o Atlético-GO, então a melhor defesa do Brasileirão, sofreu nos primeiros 45 minutos no Mineirão o mesmo número de gols que havia sofrido em todos os sete jogos anteriores.

Com a vitória teoricamente encaminhada – e ponha teoricamente aí, uma vez que o time de Cuca mostrou algumas complicações defensivas que acabaram dando a Everson, seu goleiro, também um papel de destaque – Hulk voltou para o segundo tempo sedento para fazer o seu gol. A frase “Hulk está incomodado”, que você leu na abertura deste texto, apareceu várias vezes no semblante do jogador enquanto cada uma de suas finalizações teimava em não terminar no fundo das redes. Mas este incômodo não o impediu de seguir tomando um atalho para o sorriso: no finalzinho do encontro, Hulk, pela meia-esquerda, deu a assistência para Nacho Fernández transformar a vitória em goleada: 4 a 1. O duelo ainda teve a cena do drible ‘elástico’ dado sobre o lateral Arnaldo.

Finalizado o duelo, o incômodo pessoal de Hulk com sua falta de gols ficou escondidinho em meio ao saldo maior: a felicidade pelo seu time voltar a ganhar e por ter sido um dos melhores em campo (talvez o melhor) mesmo sem ter feito o gol que acabaria com o seu jejum. Se Hulk seguir incomodado deste jeito, Cuca, o Atlético-MG e todos os seus torcedores podem ter motivos para ficarem animados.