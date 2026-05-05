Hélène Hendriks revela seu maior sonho como apresentadora

Hélène Hendriks ainda sente os efeitos da cirurgia nas costas realizada no ano passado, segundo revelou uma entrevista detalhada ao Algemeen Dagblad. A apresentadora, natural de Brabant, apresentará o Staatsloterij Show a partir de 9 de maio, mas não poderá participar das provas físicas do programa.

Hendriks vinha sofrendo de dores nas costas há algum tempo e acabou sendo operada no ano passado. A apresentadora ficou fora do ar por alguns meses e teve que deixar a apresentação do De Oranjezondag a cargo de Johnny de Mol e Thomas van Groningen.

Portanto, nada de trabalho físico para Hendriks no De Staatsloterij Show, que está de volta. “Não, ainda estou em reabilitação. Mas eu não queria nada mais e pensava em tudo: ‘ah, eu também quero fazer isso!’, mas enfim.”

2025 não foi, portanto, um ano agradável para Hendriks no âmbito profissional. “Fiquei afastada por um tempo depois daquela cirurgia e perdi horas de trabalho, enquanto meu empregador foi super gentil e atencioso nesse período e simplesmente continuou me pagando. Então, acho mais do que normal que eu recupere essas horas. Eles nem precisavam me pedir isso, eu mesma achei lógico. Só quero cumprir com o combinado.”

Hendriks ouve do repórter do AD que ela permanece notavelmente pé no chão em meio a todo o sucesso na televisão. “Acho que isso está simplesmente na minha natureza. Também não é como se os fotógrafos estivessem escondidos nos arbustos por aqui, sabe. Posso simplesmente andar pelo aeroporto de Schiphol ou ficar na fila sem guarda-costas, isso tudo não significa nada.”

“Além disso, trabalho com muitas pessoas totalmente normais, como no Vandaag Inside, então isso também ajuda. Sou simplesmente quem sou, não há nenhum grande segredo por trás disso”, afirma a apresentadora de Breda, que ainda tem um último desejo em relação ao trabalho na TV.

“Se você me perguntar o que eu realmente gostaria muito de fazer novamente, seria participar dos Jogos Olímpicos. Mas, neste mundo, isso depende de quem detém os direitos de transmissão esportiva. Vamos ver o que o futuro me reserva”, conclui Hendriks ao encerrar seu relato.