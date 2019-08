Hazard sofre lesão muscular e deve ficar de 3 a 4 semanas fora do Real Madrid

Belga fica de fora de jogos de seu país e estreias do clube espanhol na La Liga e, possivelmente, na Champions

Poucos minutos depois de Zinedine Zidane conceder entrevista coletiva e não dar nenhuma pista sobre possíveis problemas, o divulgou uma nota sobre uma lesão muscular na coxa esquerda de Eden Hazard durante o treinamento da equipe. O belga ficará de fora entre 3 a 4 semanas, como apurou a Goal.

Quais partidas o atacante perderá? A Goal enumera um a um.

Obviamente, a presença dele está descartada contra o , no sábado, pela estreia da La Liga. Assim como nas duas rodadas seguintes, quando os merengues enfrentam , no Santiago Benabéu, e o Villareal, fora de casa.

Felizmente para a torcida do Real, em setembro há pausa para data FIFA. O que não é boa notícia para o técnico da Roberto Martínez. Hazard não poderá atuar por sua seleção.

Os prognósticos de hoje dão conta de que Hazard poderia voltar somente na quarta rodada do Espanhol. O jogo está marcado entre os dias 14 e 15. Ainda não há data definida porque no meio da semana o clube madrileno estreia na Champions, ou no dia 17 ou no dia 18 de Setembro. As datas finais das partidas só serão divulgadas depois do sorteio dos grupos da competição continental.

Mesmo em começo de temporada, não é uma notícia que o Real esperava. O clube espera que o jogador se recupere a tempo de jogar pela .