Navas ficou no Real, mas decisão de Zidane está tomada: Courtois será o titular

Zidane teria escolhido Courtois como goleiro titular do Real Madrid nesta temporada

A 2019-20 começa neste sábado (17), para o . Repletos de incerteza após a pré-temporada, a equipe espanhola já teria definido o goleiro titular para a sequência da temporada, Thibaut Courtois.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A informação foi publicada recentemente na Goal . A partir desta decisão de Zinedine Zidane, ambos goleiros teriam sidos informados no final da temporada passada, e agora, é pouco provável que o técnico francês mude de ideia. Ainda segunda apurações da Goal Espanha, Courtois será o titular do Real diante do no primeiro jogo do Campeonato Espanhol.

Vale ressaltar que era esperado a saída de Keylor Navas do clube nesta temporada. Mas de qualquer forma, a permanência do arqueiro não interfere nos planos de Zidane para Courtois, mesmo que Navas certamente desempenhe um papel importante em momentos específicos da temporada.

Courtois foi contratado em 2018 com o Real Madrid gastando uma quantia considerável após o goleiro ganhar o prêmio Luva de Ouro da , na . Porém, com Julen Lopetegui no comando do elenco, o treinador alternava Courtois e Keylor Navas sem qualquer padrão ou explicação, embora tenha escolhido escalar Courtois no espanhol e Navas na Champions.

Quando Solari chegou ao clube após demissão de Lopetegui, optou exclusivamente por Courtois. Mas no retorno de Zidane ao clube, o francês deu oportunidade tanto para Navas como para Courtois, além de alternar o filho na posição, Luca Zidane.

MAIS MINUTOS PARA COURTOIS NA PRÉ-TEMPORADA

A pré-temporada é um verdadeiro reflexo de como o “duelo” no gol do Real Madrid evoluiu. Durante os três jogos nos , Courtois e Keylor se revezaram no gol.

Apesar do belga ter perdido a Audi Cup, em Munique, devido lesão, ele jogou os 90 minutos contra o Red Bull Salzburg e diante da . Ainda assim, mesmo com a lesão, Courtois jogou por mais tempo comparado com o companheiro de elenco, 315 contra 270 de Keylor Navas.