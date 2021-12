Hazard segue sem brilhar no Real Madrid, mas desperta interesse... da segunda divisão belga?

Já podemos dizer que Eden Hazard não é o que se esperava no Real Madrid. Contratado em 2019 por cifras milionárias, no auge da carreira e com a alcunha de substituto de Cristiano Ronaldo, o belga está perto de completar três anos no clube sem nem ter conseguido se consolidar como titular.

Tendo custado mais de 100 milhões de euros, pouco consegue jogar, mesmo saudável, e vê nomes como Vinícius Jr. e Rodrygo evoluindo e se tornando destaques, principalmente o primeiro. Nos últimos seis jogos, por exemplo, Hazard não saiu do banco de reservas em três oportunidades - e quando entrou, jogou por apenas 34 minutos somados.

Assim, obviamente vai encontrando interessados no mercado, querendo recuperar o melhor do jogador, ainda com 30 anos e com uma vasta carreira pela frente. Mas as propostas podem não ser muito bem o que o meio-campista esperava.

Isso porque o último clube que declarou interesse publicamente em contar com o talento de Eden Hazard foi o FVC Westerlo, que lidera a segunda divisão da Bélgica e está muito longe dos holofotes.

Calma: existe uma explicação. O vice-presidente do Westerlo é Hasan Cetinkaya, ex-meio-campista e amigo pessoal do jogador, pelo menos para o turco. Perguntado sobre a proposta curiosa, acabou dando mesmo foi uma lição de vida.

"Posso considerar Eden Hazard um amigo. O conheci quando ele estava no Lille e ele me prometeu que um dia jogaria pelo Fenerbahçe. Westerlo será mais difícil, mas nunca se sabe. Talvez ele termine a carreira aqui," revelou o ex-jogador, entrevistado pelo Het Nieuwsblad, jornal belga.

É claro que Hazard não irá atuar pelo Westerlo tão cedo. Mas se continuar produzindo tão pouco no Real Madrid, deve seguir a carreira em outro lugar - e terá que se reabilitar antes de atuar em outro gigante.

Enquanto isso, o FVC Westerlo continua seguindo um princípio que deveria ser lei para muitos: o não, ele já tem.