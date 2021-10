Hazard tenta desencantar contra Barcelona e disputar primeiro El Clásico pelo Real Madrid

O belga ainda não enfrentou o Barcelona com a camisa do Real Madrid; com o Chelsea, ele fez isso duas vezes

Eden Hazard, de 30 anos, tem sofrido para desfrutar o seu melhor futebol desde 2019. As duas primeiras temporadas do camisa 7 no Real Madrid foram marcadas por problemas físicos, que têm privado de estrear em um El Clásico até hoje.

O Barcelona recebe o Real Madrid neste domingo (24), às 11h15 (de Brasília), pela 10ª rodada de La Liga, e Hazard, 870 dias após sua contratação, buscará quebrar esse tipo de "maldição" e estrear no clássico.

As duas primeiras oportunidades de enfrentar o Barcelona foram para o limbo por uma lesão no tornozelo direito, que acabou em uma cirurgia na região. Um pontapé inoportuno de Meunier, ainda em novembro de 2019, acabou afastando o jogador do duelo no Camp Nou. Já em 2020, ele ficou de fora após sofrer uma lesão contra o Levante em fevereiro, perdendo o jogo no Santiago Bernabéu.

Ainda no ano passado, o atacante sofreu com lesões musculares em abril e outubro. Foi, e ainda é, a história sem fim, infelizmente para um jogador de futebol que sofre com problemas físicos. O fato é que a diretoria apostou todas as fichas para o belga encontrar seu melhor futebol na Espanha, mas isso ainda não aconteceu.

Dois dias antes do El Clásico, o plano é que Hazard comece no banco. O atacante voltou da Liga das Nações com uma sobrecarga no tendão da perna direita e tem sido monitorado atentamente devido seu histórico - razão pela qual nem disputou a última partida da Liga dos Campeões, diante do Dínamo de Kiev.

O jogador fechou a semana com bons sentimentos, mas sem confiar na titularidade porque esse sentimento já o traiu antes. O belga preferiu deixar a decisão nas mãos de Carlo Ancelotti e dos médicos do clube, que poderão dar um sinal verde para o jogador

Hazard, no entanto, conhece o sabor de jogar contra o Barcelona. Ele fez isso com o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2017/18, sem grandes memórias. O duelo de ida, em Londres, terminou empatado em 1 a 1.

Já no duelo da volta, Messi, que já havia marcado no jogo da ida, balançou a rede duas vezes. O resultado, então, mandou o Chelsea de Hazard para casa mais cedo.

Agora, todos esperam que o atacante encontre seu melhor futebol com a camisa do Real Madrid, e finalmente, consiga estrear em um El Clásico.