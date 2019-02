Hazard: "Espero que Sarri esteja satisfeito com o 5 a 0"

O atacante belga marcou dois gols pelos Blues neste sábado (2), assim como Gonzalo Higuain, que fez sua estreia em Stamford Bridge

O astro do Chelsea, Eden Hazard, espera ter impressionado o técnico Maurizio Sarri com a incrível vitória de 5 a 0 sobre o Huddersfield Town neste sábado (2).

“Eu sempre digo quando perdemos um jogo que precisamos vencer o próximo, e fizemos isso muito bem”, declarou o belga à Premier League Productions. “Acho que Sarri ficará feliz porque ele queria uma reação nossa e nós lhe demos uma”.

Hazard e Gonzalo Higuain - que fez sua estreia em Stamford Bridge - marcaram dois gols cada um e ajudaram os Blues a alcançar os quatro primeiros colocados da tabela da Premier League novamente. O quinto gol foi marcado por David Luiz, deixando as memórias da humilhante derrota de 4 a 0 para o Bournemouth em um passado distante.

Sarri estava longe de estar satisfeito com sua equipe no duelo da última quarta-feira (30), mantendo todos os jogadores no vestiário por uma hora após a partida. Ele também criticou Hazard dizendo que o atacante deveria melhorar taticamente.

Após mais uma exibição decisiva para os Blues, o belga espera que seu técnico esteja satisfeito com o que viu no confronto deste sábado (2).

“Estamos felizes e ansiosos para jogar contra o Manchester City (no próximo domingo, 10). Precisamos continuar vencendo assim. Este tipo de jogo é o que nosso técnico quer que a gente jogue”, acrescentou.

“Depois dessa partida, nossa confiança está melhor do que dois dias atrás, mas jogaremos a Champions, então sabemos que será difícil. Ganhamos deles em Stamford Bridge, então por que não aconteceria de novo?”, concluiu.