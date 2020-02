O ponto fraco de Hazard na briga com a balança: hambúrguer e pizza, diz ex-companheiro

Belga já admitiu que ganhou cinco quilos durante as férias de verão antes de chegar ao Real Madrid

Marcin Bulka, goleiro que integrou o na temporada passada, proveniente do , contou algumas curiosidades sobre os seus ex-companheiros, entre eles Eden Hazard, que atualmente defende o .

Sobre o belga, que está com a temporada em risco devido a uma fissura, o jogador revelou: "Gosta muito de hambúrgueres, via-o sempre em pizzarias. No Chelsea isto não foi um problema, mas no Real Madrid, especialmente após a última lesão, talvez tenha excedido um pouco o peso, mas nada importa mais do que o futebol".

Vale lembrar que Hazard já admitiu ter ganho cinco quilos durante as férias de verão antes de estrear no Real Madrid.

“É verdade, não vou esconder. Quando estou de férias, estou de férias. Ganhei cinco quilos no verão. Sou daqueles que engorda rapidamente e perde rápido se presta atenção. Quando tinha 18 anos, em , pesava 72 ou 73 quilos. Depois, ao ganhar massa muscular, passei para 75. Em dia ruim, 77. Neste verão subi para 80 quilos. Perdi tudo em dez dias”, afirmou à Sport/Foot.

O Real Madrid não poderá contar com Hazard no duelo contra o , nesta quarta-feira (26), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.