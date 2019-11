Hazard diz que chegou 5kg acima do peso ao Real: "quando estou de férias, estou de férias"

O belga admitiu que não estava nas melhores condições em suas primeiras semanas no Santiago Bernabéu depois de sair do Chelsea

Eden Hazard tomou para si todas as responsabilidades sobre sua forma física quando chegou no , neste início de temporada. Muito criticado nos primeiros cinco jogos, quando não marcou nenhum gol e nem deu nenhuma assistência, o camisa 7 admitiu que estava cinco quilos acima do peso quando chegou ao novo clube.

"É verdade", disse Hazard ao L'Equipe. "Eu não vou escolher isso, mas quando eu estou de férias, eu estou de férias. Eu tinha engordado cinco quilos, eu sou do tipo que engorda muito fácil e perco tão rapidamente se eu me cuidar. Quando eu tinha 18 anos, em , eu tinha 72 ou 73 kg. A massa muscular era 75 kg, em um dia ruim, 77 kg. Eu tinha 80 kg neste verão, perdi em 10 dias".

O belga também falou sobre os dois primeiros meses ruins no Real Madrid: "Eu não estava bem, simples. Eu dizia para mim mesmo 'comece a jogar bem'. Nos primeiros meses , pelo que era esperado de mim, não fiz o bastante. Eu penso que posso fazer melhor e faz um mês que me sinto bem. Eu driblo, acelero e tento fazer com que os outros joguem bem também".

"Eu não acerto em tudo, mas eu tento. Nos meus primeiros dois meses, eu pensava 'eu sou novo, vou fazer o simples'. Eram muitos passes, enquanto que as pessoas esperavam que eu driblasse", concluiu o atacante.

Após a parada da Data Fifa, Hazard volta ao Real Madrid para tentar ajudar o clube merengue em dois jogos complicados no Santiago Bernabéu. Neste sábado, o clube recebe o Real Sociedad, pela LaLiga. Já na terça-feira, é a vez do Real encarar o PSG, jogo válido pela Liga dos Campeões.