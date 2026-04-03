Hakimi: Aceitamos o título africano desta forma

Ashraf Hakimi, lateral-direito do Paris Saint-Germain e da seleção marroquina, se pronunciou pela primeira vez sobre a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF), que retirou o título da Copa Africana das Nações de 2025 do Senegal e o concedeu ao Marrocos.

A declaração foi feita durante sua participação no podcast “The Bridge”, ao lado de seu amigo Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, onde Hakimi não escondeu sua satisfação com a decisão, apesar da grande polêmica em torno dela.

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O ex-jogador do Real Madrid disse: “Mesmo que tenhamos que ganhar a Copa Africana das Nações dessa forma, nós aceitamos... Estamos muito felizes... Eu esperava por esse momento há muito tempo.”

Vale lembrar que o Senegal apresentou recentemente um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão da Comissão de Apelação da CAF. A seleção senegalesa também comemorou exibindo a taça para sua torcida, à margem do amistoso contra o Peru.

Os “Leões da Teranga” haviam se retirado da final por cerca de um quarto de hora, antes de retornarem ao campo e decidirem a final a seu favor (1 a 0) na prorrogação, enquanto Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid, perdeu um pênalti que teria dado o título aos “Leões do Atlas”, nos últimos momentos do segundo tempo.