Jogaria no Flamengo? Haaland recebe camisa de Reinier: “Haalandinho”

Atacantes do Borussia Dortmund demostram entrosamento fora do campo

O atacante Reinier, emprestado pelo ao , publicou foto com Haaland, craque do clube alemão. O ex-flamenguista, de 18 anos, presenteou o centroavante com uma camiseta personalizada com o nome do norueguês e o número 9. Sensação na última temporada, pelo BVB, ele entrou na brincadeira em rede social.

Haaland, de 20 anos, agradeceu o presente e publicou também o hino do no Twitter, com a legenda: “Tamo junto. Obrigado Reinier Jesus”. Em julho, Haaland já havia postado em rede social um vídeo vestido as cores do .

Uma vez Flamengo sempre Flamengo né @ErlingHaaland ❤️🤩 https://t.co/HKxAXTxBzv — Reinier Jesus (@ReinierJesus_19) September 13, 2020

Na última segunda-feira (7), em amistoso da equipe, contra o Sparta Rotterdam, Reinier recebeu oportunidade na equipe. Com contrato por duas temporadas, é o segundo clube do brasileiro na Europa. Em janeiro de 2020, foi contratado pelo Real Madrid por cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões) e logo em seguida emprestado.