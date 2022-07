Haaland chega ao City fazendo promessas e provocação ao Manchester United

O norueguês recebeu a camisa 9, revelou idolatria por Sergio Aguero e prometeu vitórias

Principal contratação do Manchester City para a nova temporada, Erling Haaland foi apresentado oficialmente com a camisa azul celeste. Dono do número 9, que havia ficado vago após a saída de Gabriel Jesus para o Arsenal, a jovem sensação goleadora não escondeu a paixão que sempre sentiu pelos Citizens.

A identificação é coisa de família. Afinal de contas, o pai de Erling, Alfie, foi jogador do Manchester City – quando o clube ainda não vivia a sua vida endinheirada de anos mais recentes.

Em suas primeiras palavras, Haaland fez garantias de gols e felicidade.

“Não vejo a hora de começar”, disse Erling Haaland. “Tenho certeza de que vamos nos divertir juntos. E quando eu me divirto, faço gols e a equipe ganha. É realmente fácil assim”, prometeu.

Apresentado ao lado de Stefan Ortega e Julián Alvarez, Haaland também falou sobre seus ídolos do City. O primeiro, claro, foi seu pai.

“O meu primeiro ídolo obviamente foi meu pai, mas lá em casa eu tenho várias camisas do Sergio Agueiro”, disse para a felicidade dos milhares de torcedores do Manchester City presentes no evento.

Em meio a outras palavras, Haaland também fez uma provocação ao arquirrival do City, o Manchester United. Perguntado, sobre qual adversário ele está mais ansioso para enfrentar, o ex-Borussia Dortmund disse o seguinte.

“Eu não gosto de falar esta palavra, mas agora tenho que dizer: Manchester United. Sim”.