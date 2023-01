Há quanto tempo o Napoli não conquista o Campeonato Italiano?

Diego Maradona ainda vestia a camisa 10 na última conquista da equipe napolitana

O Napoli vive um momento mágico na temporada 2022/23, mantendo a liderança do Campeonato Italiano com folga. Sob o comando do técnico Luciano Spalletti, os Azuis venceram 16 dos 19 jogos da competição nacional e abriram 10 pontos de vantagem para a vice-líder, Internazionale.

Esta é uma realidade que a equipe napolitana não vivencia há bastante tempo, principalmente pela hegemonia de seus rivais. De 1989/90, período da última conquista, até a temporada atual, Juventus (14 títulos), Milan (8) e Inter (6) se revezaram entre as principais campeãs, enquanto Sampdoria, Lazio e Roma levantaram apenas um caneco.

Desde o último triunfo dos napoletanos, no bicampeonato que contou com o Diego Maradona vestindo a camisa 10, se passaram 31 temporadas. A partir dali, com a partida do ídolo para o Barcelona e a saída de importantes jogadores, como Careca, o time azul e branco sofreu para encontrar substitutos, e passou a figurar apenas entre os coadjuvantes da Itália.

Getty

Neste ano, com grandes chances de soltar o grito de campeão no Italiano, o Napoli também pode avançar na Champions League. O próximo compromisso dos italianos na competição é diante do Eintracht Frankfurt, pelas oitavas de final, no dia 21 de fevereiro.