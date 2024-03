Guia Soccer Cities para Miami: Como assistir à final da CONMEBOL Copa América 2024, onde se hospedar e coisas para fazer

Tudo o que você precisa saber sobre a cidade que sediará a final da Copa América deste ano

Prepare-se para um futebol de alto nível neste verão na América do Norte, já que os Estados Unidos sediam a Copa América 2024. Os times da CONMEBOL e da CONCACAF se enfrentarão em meados de 2024, com a Argentina buscando manter seu título.

Mas, se você está interessado em todos os detalhes sobre a final, não precisa procurar mais. A final da Copa América 2024 acontecerá em Miami, Flórida, dia 14 de julho, no Estádio Hard Rock.

Getty Images

Dezesseis nações irão se enfrentar em um dos torneios mais emocionantes do futebol. Certamente não faltarão grandes nomes. Veremos jogadores como Lionel Messi, pela Argentina, Vinícius Júnior, pelo Brasil e Christian Pulisic pela nação anfitriã.

Com tudo isso em mente, aqui está seu guia completo sobre tudo o que você precisa saber sobre como chegar à final da Copa América 2024, em Miami.

Quando é Copa America 2024

A Copa América de 2024 acontece entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Todas as equipes foram sorteadas em quatro grupos de acordo com sua classificação no ranking de desempenho da FIFA. Na sequência, estão os grupos oficiais da fase de grupos do torneio

Grupo A Argentina, Peru, Chile, 5º representante CONCACAF vencedor do play-off Grupo B México, Equador, Venezuela, Jamaica Grupo C EUA, Uruguai, Panamá, Bolívia Grupo D Brasil, Colômbia, Paraguai, 6 º representante CONCACAF vencedor do play-off

Fase de grupos: 20 de junho a 2 julho

20 de junho a 2 julho Quartas de final: 4 a 6 de julho

4 a 6 de julho Semifinais: 9 e 10 de julho

9 e 10 de julho Decisão do terceiro lugar: 13 de julho

13 de julho Final: 14 de julho

Quando é a final da Copa América 2024?

Getty Images

A final acontecerá no Hard Rock Stadium em Miami, Flórida, no dia 14 de julho às 21:00h (de Brasília).

Onde é a final da Copa América 2024?

O Hard Rock Stadium, localizado em Miami é um local multi-esportivo na Flórida. É a casa do time da NFL, o Miami Dolphins, e dos Miami Hurricanes. O estádio sediou seis Super Bowls, duas World Series (1997 e 2003), e até o Wrestlemania XXVIII.

O estádio também recebe o anual Orange Bowl, que é um jogo de futebol americano universitário, e o torneio de tênis Miami Open. Como se não bastasse ser um local versátil, ele também sediou temporariamente o Miami International Autodrome - para o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami.

ESTÁDIO Hard Rock Stadium, Miami, Flórida CAPACIDADE 75.000 INAUGURAÇÃO 1987

Como comprar ingressos para a final da Copa América 2024?

Os ingressos para a fase de grupos, quartas de final, semifinais e decisão do terceiro lugar já estão disponíveis no Ticketmaster.

Os preços variam de acordo com a etapa do torneio. Aqui está uma média de preço esperada:

Fase de grupos: US$96 - US$1,150+ (R$ 473 - R$5.675, na cotação atual)

US$96 - US$1,150+ (R$ 473 - R$5.675, na cotação atual) Quartas de fianl: US$120 - US$635+ ( R$ 592 - R$3.133, na cotação atual)

US$120 - US$635+ ( Semifinal: $90 - $345+ (R$ 444 - R$1.700, na cotação atual)

$90 - $345+ (R$ 444 - R$1.700, na cotação atual) Decisão do terceiro lugar: $90 - $345+ (R$ 444 - R$1.700, na cotação atual)

Voos para a final da Copa América 2024

Onde se hospedar perto do Hard Rock Stadium?

Há uma gama de hotéis e acomodações em Miami para os turistas, com uma variedade de lugares para ficar espalhados pela cidade. Eles também variam em orçamento, então com certeza haverá algo para todos os bolsos.

Perguntas frequentes

Quem sediará a Copa América em 2024?

Os Estados Unidos são os anfitriões da Copa América de 2024. Eles já sediam o torneio pela segunda vez, depois de sediar a Copa América Centenário em 2016.

Quais são os estádios da Copa América 2024?

Quatorze estádios estadunidenses receberão jogos da Copa América. Entre esses, cinco são casas de clubes da MLS.

São eles o Mercedes-Benz Stadium (Atlanta United), o Bank of America Stadium (Charlotte FC), o Children's Mercy Park (Sporting Kansas City), o Exploria Stadium (Orlando City SC) e o Q2 Stadium (Austin FC).

Allegiant Stadium - Las Vegas, Nevada

- Las Vegas, Nevada AT&T Stadium - Arlington, Texas

- Arlington, Texas Bank of America Stadium - Charlotte, Carolina do Norte

- Charlotte, Carolina do Norte Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

- Kansas City, Kansas Exploria Stadium - Orlando, Flórida

- Orlando, Flórida GEHA Field at Arrowhead Stadium - Kansas City, Missouri

- Kansas City, Missouri Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Flórida

- Miami Gardens, Flórida Levi's Stadium - Santa Clara, Califórnia

- Santa Clara, Califórnia Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

- Atlanta, Georgia MetLife Stadium - East Rutherford, New Jersey

- East Rutherford, New Jersey NRG Stadium - Houston, Texas

- Houston, Texas Q2 Stadium - Austin, Texas

- Austin, Texas SoFi Stadium - Inglewood, Califórnia

- Inglewood, Califórnia State Farm Stadium - Glendale, Arizona

Quem é o favorito na Copa América 2024?

Os favoritos óbvios são a Argentina, que já conquistou 15 títulos da Copa América - o que a torna a seleção mais vezes campeã da competição ao lado do Uruguai.

Neymar vai jogar a Copa América 2024?

Os torcedores também ficarão de olho em mais notícias sobre Neymar, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, em setembro de 2023 e tem poucas chances de participar do torneio. Entetanto, ele pode surpreender a todos com uma recuperação mais rápida.

Messi vai jogar a Copa América 2024?

Lionel Messi estará na Copa América de 2024 e será a primeira vez que o jogador argentino defenderá um grande troféu pela albiceleste. A Copa América de 2021 foi seu primeiro grande troféu pela Argentina.